Video Yaşam Çay paketleri içinde uyuşturucu taşıyan yolcu tutuklandı | Video
Çay paketleri içinde uyuşturucu taşıyan yolcu tutuklandı | Video

Çay paketleri içinde uyuşturucu taşıyan yolcu tutuklandı | Video

20.05.2025 | 14:22

Batman’da, şehirlerarası otobüste çay paketleri içinde 4 kilo 250 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi taşıyan yolcu tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında şehir girişinde durdurulan şehirlerarası bir otobüste arama yapıldı. Aramada bir yolcuya ait valiz içerisinde bulunan çay paketleri içerisine zulalanmış 4 kilo 250 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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