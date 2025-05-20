Çay paketleri içinde uyuşturucu taşıyan yolcu tutuklandı | Video
Batman’da, şehirlerarası otobüste çay paketleri içinde 4 kilo 250 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi taşıyan yolcu tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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