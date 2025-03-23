Çekiçle saldırdığı TIR'ın altında ezilmekten son anda kurtuldu | Video 23.03.2025 | 15:34 Başakşehir'de TIR şoförüyle kavga eden hafif ticari aracın sürücüsü bagajdan aldığı çekiçle TIR'ın camlarını kırdı. TIR şoförünün hafif ticari araca çarparak olay yerinden uzaklaşırken kavgayı ayırmak isteyen bir kişiyle hafif ticari aracın sürücüsü TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Başakşehir mevkisi Edirne istikameti yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinki TIR şoförüyle hafif ticari araç sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışmasını büyüyerek kavgaya dönüştü. Yol ortasında durarak tekme ve yumruklu kavgaya tutuşan sürücüleri çevredeki diğer sürücüler ayırmaya çalıştı. Bu sırada hafif ticari aracın sürücüsü bagajdan aldığı çekiçle aracının üstüne çıkarak TIR'ın camlarını kırmaya başladı. TIR şoförü, çekiçli saldırgan aracın üzerindeyken araca çarparak ilerledi. O sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiyle hafif ticari aracın sürücüsü TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.