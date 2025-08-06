Çektiği 215 bin TL krediyi dolandırıcılara gönderirken önlendi | Video 06.08.2025 | 13:09 Adana’da 50'li yaşlarda bir kişi kendisini tehdit eden dolandırıcılardan korkup çektiği 215 bin TL krediyi onların hesabına göndermek üzereyken banka görevlisinin dikkati polisin müdahalesiyle önlendi. Şahsın bir hafta içinde ise dolandırıcılara 183 bin TL gönderdiği öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay,dün Kozan ilçesinde bir bankada yaşandı. İddiaya göre, Ş.K yaklaşık bir hafta önce telefonla arandı. Telefonda kendini avukat B.K. olarak tanıtan şüpheli, dolandırmak istediği şahıs hakında taciz davası açılacağını söylerek korkuttu. Kendisine iftira atılmasından korkan Ş.K.'den şüpheli 550 bin TL talep etti. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle çeşitli zamanlarda bankalardan 183 bin TL yatıran Ş.K. son olarak 215 bin TL'de kredi çekti. Bankada dolandırıcıların Whatsapp üzerinden gönderdiği IBAN bilgilerine krediyi yatırmaya çalışan şahsı veznedeki görevli fark etti. Şahsın dolandırılmaya çalışıldığını anlayan görevli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bilgi verdi. Bankaya yakın olan sivil polisler gelerek vatandaşı dolandırılmak üzere olduğunu söylemesine rağmen inandıramadı. Daha sonra resmi üniformalı polislerin gelmesiyle Ş.K. dolandırılmak istendiğini anladı. Ş.K. kendisiyle irtibat kurulan numarayı arayınca şüpheli durumu fark ederek telefonu kapattı.

183 bin TL'si dolandırılan Ş.K, çektiği 215 bin TL krediyi ise polis refakatinde bankaya iade etti. Yaşadıkları karşısında şok geçiren şahıs kendisini dolandıranlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.