Çektiği silah patlamayınca kaçan şahıs tutuklandı | Video
Samsun'da bir kişiye silah çekip tetik düşürmesine rağmen silah patlamayınca kaçan şahıs yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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