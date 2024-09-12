Çektiği silah patlamayınca kaçan şahıs tutuklandı | Video 12.09.2024 | 14:41 Samsun'da bir kişiye silah çekip tetik düşürmesine rağmen silah patlamayınca kaçan şahıs yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaklaşık bir ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A.(27) aralarında husumet bulunan L.B.'ye (27) silah çekip ateş etmek istedi. Tetiği çekmesine rağmen silah ateş almayınca kaçan B.A. dün Atakum ilçesinde polis tarafından 1 adet ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı. 4 ayrı suçtan da aranması olduğu öğrenilen B.A., Tekkeköy Polis Merkezine teslim edilerek bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.