Çengel-13 operasyonlarında, 10 bin 600 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son 1 haftadır devam eden ve jandarma tarafından düzenlenen "Çengel-13" operasyonlarında, 10 bin 600 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
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