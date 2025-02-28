Çengel-17 operasyonunda 98 bin 600 litre etil alkol ele geçirildi | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bursa merkezli 4 ilde İmal ettikleri sahte alkolü 'Yüzey Temizleyici' etiketiyle kamufle ederek, ülkemiz genelinde satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'Çengel-17' operasyonumuzda; 98 bin 600 litre etil alkol ele geçirildi" dedi.
Bakan Yerlikaya, Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; etil alkolün 'Yüzey Temizleyici' etiketiyle kamufle edilerek, ülke geneline kargo yolu ve nakliye aracılığıyla dağıtım ve satışının yapıldığının belirlendiğini ifade etti.
Yerlikaya, "Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda; 98 bin 600 litre etil alkol, 102 bin 162 adet etiket, 3 adet damıtma ekipmanı, 2 adet dolum makinesi ile alkollü içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Sahte Alkol İmalatçılarına yönelik Jandarmamız ve Emniyetimiz tarafından 2025 yılı içinde (1 Ocak-27 Şubat 2025 tarihleri arasında) düzenlenen operasyonlarda; 648 bin litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi. Sahte alkol imalatçısı 557 şüpheli yakalandı."
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