Çerkezköy'de çocuk parkındaki yangının çıkış anı kamerada
Tekirdağ Çerkezköy'deki Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yer alan Kavaklıdere Çocuk Parkı'nda oyun alanında yangın çıktı. Yangının, parkın kuytu bir kısmında çocukların ısınma amaçlı yaktığı ateşin büyümesi sonucu meydana geldiği öğrenildi. Güvenlik kameraları, çocukların yangın sırasında olay yerinden uzaklaştıklarını anbean kaydetti.
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