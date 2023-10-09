Ceza yememek için ses sistemli aracı çekiciye yükleyip gezdiler | Video 09.10.2023 | 10:50 Esenyurt’ta ses sistemi takılan araç, ceza yememek için çekiciye yüklenip yüksek seste müzik çalarak ilerledi. Düğün konvoyu ile caddede giden aracın o anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre düğün eğlencesi için sokağa ses sistemi takılan hafif ticari araç girdi. Çekiciye yüklenerek getirilen araç, yüksek seste müzik çalmaya başladı. Düğün sahipleri çalan müzik eşliğinde oynarken bir süre sonra sokaktan ayrılan çekici, düğün konvoyu ile birlikte gittiği sırada ses sistemi takılan araç ise yüksek seste müzik çalmaya devam etti. Şahısların trafikte ceza almamak böyle bir yöntem buldukları iddia edilirken yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.