Cezaevinden çıkan iki şüpheli, 6 ayrı hırsızlık olayının faili çıktı | Video
18.10.2025 | 15:37
İzmir’in Karabağlar ilçesinde son günlerde art arda meydana gelen motosiklet hırsızlıkları, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. Hırsızların cezaevinden 6 ay önce çıktıkları öğrenilen 2 kişi oldukları ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen her 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
