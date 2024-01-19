Cezaevinden firar etti, hoşuna giden motosikleti arkadaşıyla çaldı | Video
Kahramanmaraş’ta oto hırsızlık suçundan cezaevine giren bir kişi, 6 ay önce firar edip Adana’ya geldi. Kente gelen şüphelinin arkadaşıyla birlikte sokakta gördüğü motosikletliyi evine kadar takip edip çalması da saniye saniye görüntülendi.
Ahmet K., mahalleden arkadaşı olan Mahmut E. (20) ile Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde Hasan K.'nın motosikletini görüp beğendi. Şüpheliler Hasan K.'yı evine kadar takip etti. Hasan K., motosikletini kilitleyip evine çıktı. Ahmet K., motosikletin direksiyon kilidini kırıp daha sonra Mahmut E.'de aracı itti. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Hasan K. motosikletinin çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gönderildi. Bölgeye gelen ekipler, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliği tespit etti.
Olaydan birkaç saat sonra ise polis aynı mahallede şüphelileri çaldığı motosiklet ile gezerken yakaladı.
Yakalanan şüphelilerden cezaevi firari Ahmet K. ifadesinde," Motosikleti gördüm, hoşuma gitti. Motosikletliyi evine kadar takip ettim, yukarı çıkınca direksiyon kilidini kırıp çalıp kaçtım" dedi.
Her iki şüphelide emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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