Video Yaşam Cezaevinden kaçıp daha önce bıçakladığı eski sevgilisini tehdit eden şüpheli yakalandı | Video
Cezaevinden kaçıp daha önce bıçakladığı eski sevgilisini tehdit eden şüpheli yakalandı | Video

Cezaevinden kaçıp daha önce bıçakladığı eski sevgilisini tehdit eden şüpheli yakalandı | Video

05.08.2025 | 10:59

Adana’da 4 yıl önce dini nikahla birlikte yaşarken, kendisinden ayrılan Sara B.’yi (29), başkasıyla otele girerken görünce demir sopayla dövüp, bıçakla yüzünden yaralayan Serkan Tacirlioğlu (45), cezaevinden kaçtı. Sara B.’ye tehdit mesajları göndermeye devam eden Tacirlioğlu, polisin takibiyle yakalanıp cezaevine gönderildi.

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Olay, 23 Aralık 2021 gecesi Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde, otelde meydana geldi. Serkan Tacirlioğlu, dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Suriye uyruklu Sara B.'yi, takip etti. Tacirlioğlu, bir erkekle otele girdiğini görünce Sara B.'ye saldırdı. Tacirlioğlu, demir sopayla dövdüğü Sara B.'yi, bıçakla yüzünden yaraladı. Sara B., kaçmak isterken bilincini kaybedip, bayıldı. Durumu gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sara B.'nin başında beklerken gözaltına alınan Serkan Tacirlioğlu, tutuklandı. Sara B. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKİNCE TAHLİYE EDİLDİ
Olayın ardından Serkan Tacirlioğlu'nun ailesi tarafından tehdit edilen Sara B.'nin, şikayetini geri çektiği ve şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği bildirildi. Tacirlioğlu'nun tehditlerini sürdürmesi üzerine Sara B., geçen yıl yeniden şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından yakalanan Tacirlioğlu, tekrar cezaevine gönderildi.

Kaldığı açık cezaevinden 21 Temmuz'da kaçan Serkan Tacirlioğlu, cep telefonundan, 'Sara, belki haberin vardır ama ben yine de söyleyeyim. Cezaevinden firar ettim' mesajını gönderince Sara B., şoke oldu. Sara B. görüşmek istemediğini söylemesine karşın Tacirlioğlu, 'Affına sığınıyorum. Otel camından dışarı bakıyorum ve acaba Sara beni polise mi verecek diye düşünüyorum' şeklinde mesaj gönderdi. Sara B.'ye sesli mesaj da gönderen Tacirlioğlu, 'İstersen Suriye'ye git. O askerleri, telleri geçer yine gelirim' dedi.

ARA SOKAKTA YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Sara B.'nin ihbarıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin izini sürüp, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Mahalleyi ablukaya alan polis, kaçmaya çalışan Tacirlioğlu'nu ara sokakta yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serkan Tacirlioğlu önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

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