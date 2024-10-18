CHP’li belediyenin sırt çevirdiği Ulaş ve Barış‘a Kaymakamlık ve vakıf sahip çıktı
İstanbul Esenyurt’ta karton toplayarak hayatını kazanan Samet, Ulaş ve Barış kardeşler babaların hapse girmesi ve annelerinin terk etmesi onları okulu bırakarak karton toplamaya yönlendirdi. Belediyenin sırt çevirdiği kaymakamlık ve vakfın sahip çıktığı çocuklar hem okula gidecekler hem de yaşanılabilir bir evde yaşamanın mutluluğunu yaşayacaklar.
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