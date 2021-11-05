Video Yaşam Çiftlik Bank'ın 2 numarası adliyede!
Çiftlik Bank'ın 2 numarası adliyede!

Çiftlik Bank'ın 2 numarası adliyede!

05.11.2021 | 09:34

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Çiftlik Bank soruşturması ve davalarının iki numaralı sanığı Fatih Aydın’ın Uruguay'dan Türkiye'ye, emniyetten de adliyeye getirildi. Gözaltına alındığında emniyette yapılan ön mülakatta “Aile üyesi olmam nedeniyle prosedür gereği kardeşim beni şirkete ortak yaptı. Benim konuyla da şirketle de ilgim ve alakam yok” dediği öğrenilip ardından susma hakkını kullanan Fatih Aydın'ın savcılıkta sorulara yanıt vermesi bekleniyor. Aydın'ın savcılıktan sonra hakkındaki davalarda da hakim karşısına çıkması söz konusu.

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Uruguay'dan Türkiye'ye getirilen 'Çiftlik Bank' soruşturması ve davalarının iki numaralı sanığı Fatih Aydın'ın emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

URUGUAY'DAN TÜRKİYE'YE, EMNİYETTEN ADLİYEYE

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank'ın CEO'su "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan firari Fatih Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iade başvurusunun kabul edilmesinin ardından Uruguay'dan Türkiye'ye, 4 günlük gözaltı süresinin dolmasının ardından da emniyetten İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

ÖNCE SAVCILIK, SONRA MAHKEME

Fatih Aydın ilk olarak "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından hakkında yürütülen ve yüzlerce mağduru olan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade verecek. Ardından Aydın'ın hakkında ağır ceza mahkemesinde açılan ve toplamda 83 bin 446 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen 3 ayrı Çiftlik Bank davası ve asliye ceza mahkemesinde Çiftlik Bank sisteminde 'bank' adını izinsiz kullanarak "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapsinin istendiği davada ifade vermesi bekleniyor.

MÜLAKATTA KONUŞTU, RESMİYETTE SUSTU

Gözaltına alındığında emniyette yapılan ön mülakatta "Aile üyesi olmam nedeniyle prosedür gereği kardeşim beni şirkete ortak yaptı. Benim konuyla da şirketle de ilgim ve alakam yok" dediği öğrenilip ardından susma hakkını kullanan Fatih Aydın'ın savcılıkta sorulara yanıt vermesi bekleniyor. Şirketteki rolü, şimdiye kadar neden firarda olup Türk makamlarına teslim olmadığı, mağdurların zararını karşılayıp karşılamayacağı, mağdurlardan toplanan paraların nerede olduğu ve yurt dışına çıkışının nasıl sağlandığı gibi titizlikle hazırlanan sorulara ne yanıt vereceği ise merak konusu.

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