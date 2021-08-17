'Cimilli İbo' İbrahim Özer son yolculuğuna uğurlandı!

Uzun süredir şeker hastası olan, böbrek yetmezliği nedeniyle böbrek nakli olan ve sonrasında yakalandığı enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Karadeniz’in sevilen ismi Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Lakabını memleketi İkizdere’nin Cimil köyünden alan İbrahim Özer, memleketi Rize’de Merkez Sahil Camii’nde kılınan öğle namazının ardından köyüne son yolculuğuna uğurlandı.