Video Yaşam Çinli Tao, zurnacıyla düet yaptı, folklor ekibiyle halay çekti | Video
Çinli Tao, zurnacıyla düet yaptı, folklor ekibiyle halay çekti | Video

Çinli Tao, zurnacıyla düet yaptı, folklor ekibiyle halay çekti | Video

14.11.2024 | 12:57

Çin'in Şanghay kentinden Türkiye'ye bir fabrikada makine kurulumu için gelen Çinli Tao, boş zamanlarında çaldığı geleneksel müzik aleti suona ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinde büyük ilgi gören Tao, şimdi de Türk zurnacıyla düet yaptı. Türk folklor ekibiyle halay da çeken Tao, Türk müziklerini çok sevdiğini ve favori sanatçısının Neşet Ertaş olduğunu belirtti.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bir ay önce makine kurulumu için gelen 47 yaşındaki Jianwei Tao, çaldığı geleneksel müzik aleti Suona ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya üzerinde büyük ilgi gören Tao, şimdi de zurnacı ile düet yaptı. Türk sanatçılardan Neşet Ertaş'ı çok beğendiğini ifade eden Tao, müzik aletleri çalmayı çok sevdiğini ifade etti.

Zurna sesinden de etkilendiğini belirten Tao, "Türkiye'de çok beğendiğim müzik aletleri var. Zurnada bizim geleneksel çalgımız Suona'ya çok benziyor. Burada düet yapmak benim için mutluluk verici. Müzisyen değilim ama değişik müzik aletleri çalmayı seviyorum" dedi.

Sesli bir müzik aleti olması sebebiyle sokakta çalıştığını ifade eden Tao, "Bu aleti çalmak için geniş bir alan olması lazım. Ben de yol kenarlarında, sokaklarda boş bulduğum yerlerde çalıyorum Suona'yı" diye konuştu.

"BERABER DÜET YAPMAYI ÇOK İSTEMİŞTİM"
Türk zurnacı Hüseyin Akdemir de birlikte düet yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Benim en yakın çevre arkadaşlarım Tao arkadaşın videolarını attılar. Gerekirse gidin tanışın diye söylediler. En son Çerkezköy Belediye Meydanı'nda görmüştüm. Sizin aracılığınızla tanışma fırsatı buldum. Ben aylardır arkadaşlarıma söylüyorum. Beraber çalmayı çok istedim. Onun enstrümanını çok beğenmiştim. İyi bir etkinlik oldu. Onun aleti çok farklı ama kendisi çok yetenekli" dedi.

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