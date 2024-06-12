Video Yaşam Cip ile şehir içi toplu taşıma aracı çarpıştı: 7 yaralı | Video
Cip ile şehir içi toplu taşıma aracı çarpıştı: 7 yaralı | Video

Cip ile şehir içi toplu taşıma aracı çarpıştı: 7 yaralı | Video

12.06.2024 | 15:25

Sakarya’nın Erenler ilçesinde cip ile şehir içi toplu taşıma aracının çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 54 AJJ 724 plakalı Dodge marka cip ile 54 M 0256 plakalı Karsan marka şehir içi toplu taşıma aracı çarpıştı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Kaza sebebiyle kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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