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Çocuk hırsızlar çaldıkları cep telefonunu satıp taksi parasını ödediler | Video

Çocuk hırsızlar çaldıkları cep telefonunu satıp taksi parasını ödediler | Video

05.03.2025 | 12:15

Esenler'de caddede yürüyen kadının arkasından yaklaşıp cep telefonunu çalan 2 çocuk hırsız, ardından taksiye binip oradan uzaklaştı. Çaldıkları cep telefonunu satan çocuk hırsızlar, taksi ücretini bu parayla ödedi. 40 saatlik görüntü analizi yapılarak kimlikleri belirlenen şüpheliler kısa sürede yakalanırken, hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

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Olay Esenler Atışalanı Caddesi üzerinde 25 Şubat'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın caddede ilerlediği sırada yankesiciliklerin hedefi oldu. 2 yankesici, kadını takip etmeye başladı. Bir süre sonra harekete geçen yankesiciler, arkasından yaklaşarak kadının cep telefonunu çalarak ardından oradan uzaklaştı. Şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çalışmalarda cadde üzerindeki 15 işyerinin, çevredeki güvenlik kameraları incelendi. 40 saatlik görüntü analizi yapıldı. Yapılan incelemede 2 şüphelinin birlikte hareket ettikleri, cep telefonunu çaldıktan bir süre sonra ticari taksiyle olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

TİCARİ TAKSİNİN GÜZERGAHI TAKİP EDİLDİ
Ticari taksi güzergahı takip edilerek şüphelilerin cep telefonunu bir işyerine sattıkları ve aldıkları para ile taksi ücretini ödedikleri tespit edildi. Görüntüler yardımıyla şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin isimlerinin B.D. ve M.H.H.K. ve çocuk oldukları belirlendi. Öte yandan bir şüphelinin giydiği kapşonlunun üzerindeki amblem yardımıyla yakalandığı öğrenildi. Şüpheli çocuklar, kısa süre içerisinde yakalanırken, işyerinde ele geçirilen cep telefonu ise sahibine teslim edildi. Telefonun satıldığı işyeri sahibi hakkında "suç eşyasının satın alınması" suçundan adli işlem başlatıldığı, yaşları küçük B.D. ve M.H.H.K.'nin ise "yankesicilik" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

HIRSIZLIK ANLARI İSE KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan çocuk hırsızların kadının cep telefonunu çaldığı anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde çocukları kadının arkasından yaklaştığı ve ardından kadının cep telefonunu çaldığı görülüyor. Bir süre sonra da taksiye binen çocukların olay yerinden ayrıldıkları ve taksi ücretini ödedikleri kameraya yansıyor.

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