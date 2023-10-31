Video Yaşam "Çok konuşuyorsunuz" diyerek yolcuları indirdi, seferi iptal etti | Video

"Çok konuşuyorsunuz" diyerek yolcuları indirdi, seferi iptal etti | Video

31.10.2023 | 13:54

Bursa’da halk otobüsü şoförünün, kadın yolcuların çok konuşmasından psikolojisi bozuldu. Yolcuların çok konuşmasını bahane eden şoför, durakta bütün yolcuları indirerek. seferi iptal etti. Duraktan boş hareket eden otobüsün arkasından yolcular sitem etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde halk otobüs, yolcuların çok konuşmasını bahane ederek herkesi araçtan indirdi. 'Çok konuşuyorsunuz' diyerek yolcuları indiren şoför, yoluna boş şekilde ilerledi. Araçtan inen yolcular mağdur oldu. Yolcular, boş giden otobüsün arkasından sitem etti. O anlar yolcunun kamerasına yansıdı.

"ŞOFÖRÜN YAPTIĞINI YANLIŞ BULUYORUM"
Otobüs şoförünün yaptığının yanlış olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Şoförün yaptığı büyük saygısızlık. Böyle şeyleri yanlış buluyoruz. Otobüsteki yolcuların hepsini mağdur etti. Böyle şeylerin yaşanmaması lazım. Sonuçta topluma hizmet ediyor. '2-3 kişi konuştu' diye herkesi indirme lüksü yok. Bir çok kişi mağdur oldu" dediler.
Öte yandan, Burulaş'ın da şoförün bu davranışı sebebiyle araştırma başlattığı, güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da kiracısını soyan ev sahibi kamerada | Video 02:58
Bursa’da kiracısını soyan ev sahibi kamerada | Video 31.10.2023 | 14:14
Çok konuşuyorsunuz diyerek yolcuları indirdi, seferi iptal etti | Video 01:14
"Çok konuşuyorsunuz" diyerek yolcuları indirdi, seferi iptal etti | Video 31.10.2023 | 13:54
İzmir’de silah kaçakçılarına baskın: 4 tutuklama | Video 00:49
İzmir’de silah kaçakçılarına baskın: 4 tutuklama | Video 31.10.2023 | 14:02
Küçükçekmece’de yangın paniği: Vatandaşlar mahsur kaldı | Video 06:50
Küçükçekmece'de yangın paniği: Vatandaşlar mahsur kaldı | Video 31.10.2023 | 13:35
Halk otobüsü şoförü ‘Çok konuşuyorsunuz’ diyerek yolcuları indirdi, seferi iptal etti | Video 01:14
Halk otobüsü şoförü ‘Çok konuşuyorsunuz’ diyerek yolcuları indirdi, seferi iptal etti | Video 31.10.2023 | 14:03
FETÖ’ye yönelik ’Kıskaç Operasyonu’nda 6 kişi yakalandı | Video 01:10
FETÖ’ye yönelik 'Kıskaç Operasyonu'nda 6 kişi yakalandı | Video 31.10.2023 | 13:51
Çalıştığı iş yerinin kasa anahtarını kopyaladı, 2 buçuk milyonluk soygun yaptı | Video 01:12
Çalıştığı iş yerinin kasa anahtarını kopyaladı, 2 buçuk milyonluk soygun yaptı | Video 31.10.2023 | 13:34
Çalıştığı iş yerinin kasa anahtarını kopyaladı, 2 buçuk milyonluk soygun gerçekleştirdi | Video 01:12
Çalıştığı iş yerinin kasa anahtarını kopyaladı, 2 buçuk milyonluk soygun gerçekleştirdi | Video 31.10.2023 | 12:53
Siverek’te 171 kilo uyuşturucu ele geçirildi 00:31
Siverek’te 171 kilo uyuşturucu ele geçirildi 31.10.2023 | 12:52
İndirildiği otobüse tekme attı; taksinin camlarını kırdı! | Video 01:47
İndirildiği otobüse tekme attı; taksinin camlarını kırdı! | Video 31.10.2023 | 12:02
Falezlerde bulunan çocuk cesedini acılı anne elbiselerinden teşhis etti | Video 02:37
Falezlerde bulunan çocuk cesedini acılı anne elbiselerinden teşhis etti | Video 31.10.2023 | 12:16
Sırp çete liderinin öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığa tahliye | Video 00:34
Sırp çete liderinin öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığa tahliye | Video 31.10.2023 | 12:16
Tem Otoyolu Silivri Selimpaşa Mevkii’nde malzeme yüklü tır devrildi | Video 00:27
Tem Otoyolu Silivri Selimpaşa Mevkii'nde malzeme yüklü tır devrildi | Video 31.10.2023 | 11:45
Amasya’da tekmeli, bıçaklı kavga kamerada: 2 ağır yaralı | Video 00:34
Amasya’da tekmeli, bıçaklı kavga kamerada: 2 ağır yaralı | Video 31.10.2023 | 11:24
Küçük çocuğu direksiyon başına geçirip tehlike saçtı! O anlar kamerada | Video 00:14
Küçük çocuğu direksiyon başına geçirip tehlike saçtı! O anlar kamerada | Video 31.10.2023 | 10:27
Muz yüklü konteynerde 610 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin 3 tutuklama | Video 04:49
Muz yüklü konteynerde 610 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin 3 tutuklama | Video 31.10.2023 | 10:10
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 31 Ekim 2023 Salı atv izle! | Video 05:06
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 31 Ekim 2023 Salı atv izle! | Video 31.10.2023 | 10:19
Arnavutköy’de bir işletmeye açılışta hediye edilen çiçekleri böyle çaldı | Video 04:15
Arnavutköy’de bir işletmeye açılışta hediye edilen çiçekleri böyle çaldı | Video 31.10.2023 | 09:55
Lise çıkışındaki kavgada 14 yaşındaki öğrencinin burnu kırıldı | Video 04:51
Lise çıkışındaki kavgada 14 yaşındaki öğrencinin burnu kırıldı | Video 31.10.2023 | 09:55
10 kilogram sıvı metamfetamini “Su şişesine” koyan şahıs tutuklandı | Video 00:56
10 kilogram sıvı metamfetamini “Su şişesine” koyan şahıs tutuklandı | Video 31.10.2023 | 10:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA