Video Yaşam Çorlu’da iki motosiklet birbirine girdi: O anlar kamerada | Video
Çorlu’da iki motosiklet birbirine girdi: O anlar kamerada | Video

Çorlu’da iki motosiklet birbirine girdi: O anlar kamerada | Video

03.05.2025 | 10:53

Tekirdağ Çorlu’da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

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Kaza, gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzeri Şinasi Kurşun 6. Sokak mevkiinde meydana geldi. Y.Y.'nin kullandığı 49 ABG 481 plakalı motosiklet ile T.T.'nin kullandığı 59 ADG 181 plakalı motosiklet çarpıştı.

Feci çarpışma sonrası devrilen motosikletlerin sürücüleri yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
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