Video Yaşam Çorum'da tepki için çöpe dökülen domates satıcısına ceza | Video
Çorum'da tepki için çöpe dökülen domates satıcısına ceza | Video

Çorum'da tepki için çöpe dökülen domates satıcısına ceza | Video

01.04.2025 | 10:04

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Çorum'da bir pazarcının, domatesleri vatandaşa daha uygun fiyata satmak yerine tepki olarak çöpe döktüğü görülmesinin üzerine pazarcı ve malların gerçek sahibine 1,4 milyon TL'den 17,2 milyon TL'ye kadar ceza kesileceğini açıkladı.

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Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Çorum'da Z.R. adlı bir pazarcının, domatesleri vatandaşa daha uygun fiyata satmak yerine tepki olarak çöpe döktüğü görülmüştür. Kişi hakkında Çorum Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından inceleme ve işlem başlatılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde, bu eylemin piyasada; darlık oluşturmaya, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozmaya ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemeye yönelik bir faaliyet olarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, ilgili Z.R. ve malların gerçek sahibi olan Z. unvanlı hal esnafına ayrı ayrı inceleme başlatılmış olup, her ikisine de 1,4 milyon TL'den 17,2 milyon TL'ye kadar ceza kesilecektir. Ayrıca, Çorum Belediyesi tarafından usulsüz ve izinsiz imha nedeniyle ilgili kişiler hakkında işlem yapılacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşımızın huzurunu bozan ve ticaret ahlakına uymayan kötü niyetli kişilerle mücadelemiz, 365 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verdi.
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