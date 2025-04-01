Çorum'da tepki için çöpe dökülen domates satıcısına ceza | Video
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Çorum'da bir pazarcının, domatesleri vatandaşa daha uygun fiyata satmak yerine tepki olarak çöpe döktüğü görülmesinin üzerine pazarcı ve malların gerçek sahibine 1,4 milyon TL'den 17,2 milyon TL'ye kadar ceza kesileceğini açıkladı.
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