Cumhuriyet tarihinin en büyük dalışı Dolmabahçe’de gerçekleşti | Video 22.10.2023 | 15:29 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla Türkiye’de 134 ayrı noktada binden fazla dalgıç su altı etkinliğinde bir araya geldi. Dalışın bir parçası da Dolmabahçe Sarayı’nın önünde gerçekleşirken, organizasyon Cumhuriyet tarihinin en büyük dalış organizasyonu olarak kayıtlara geçti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı adına ülkemizin en büyük su altı etkinliği düzenlendi. Türkiye'de 134 ayrı noktada binden fazla dalgıç Cumhuriyet için su altı etkinliğinde bir araya geldi. Dalgıçlar Dolmabahçe Sarayı'nda su altına inerek Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığını gösterdi. Azerbaycan, Makedonya, KKTC'den de dalgıçların ortak olduğu coşkuya Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Eski Devlet Bakanı ve Milletvekili Kürşad Tüzmen de katıldı.

"ATATÜRK'E LAYIK EVLATLAR OLARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Eski Bakan ve Milletvekili Kürşad Tüzmen rekora sahne olan etkinlikle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"100'üncü yılımızda hakikaten bugün çok güzel bir gün. Ekimin sonlarına geldiğimiz bugünlerde harika bir havayla karşılaştık. Suyun altı da üstü de çok güzeldi. Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, Türk Balıkadamlar Kulübü ve emeği geçen herkes elinden geleni yaptı. Koordineli biçimde güzel bir dalış gerçekleşti. Su altında ve üstünde organizasyon iyiydi. Burada amacımız farkındalık oluşturabilmek. Cumhuriyet'in 100. yılı çok önemlidir. 100 yıla gelmiş bir Cumhuriyet, artık sürdürülebilir bir Cumhuriyettir. Bundan sonrası endişe duyulmaması gereken bir durumdadır. İnişleriyle çıkışlarıyla çok şey yaşamıştır, ileriye doğru hedeflerini gerçekleştirmek için hareketlerini en iyi şekilde devam ettirecek bir Cumhuriyettir. Gençlerimizi çok iyi yetiştireceğiz. Su altında, su üstünde, yüksek teknolojide ve yüksek katma değer oluşturan ürünlerin üstüne ağırlık vererek daha yüksek gelir seviyelerine sahip bir ülke konumuna geleceğiz. Bu sayede devletimizin kurucusu ve Cumhuriyet'imizi bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e layık evlatlar olarak yolumuza devam edeceğiz."

"CUMHURİYET'İ KURAN VE KORUYANLAR BİZDEN DAHA FAZLA EMEK VERDİLER"

Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu sözcüsü Alp Armutlu ise yapılan etkinlikten duydukları mutluluğu ifade ederek şunları söyledi:

"Biz Cumhuriyet'in 100. yılında Dolmabahçe Sarayı önünde oldukça güzel ve etkili bir dalış organizasyonu gerçekleştirdik. Ancak bu işin dalış yapılan diğer noktaları da var. Toplam 134 noktada dün ve bugün dalış gerçekleştirildi. Bunların arasında Van, Edirne, Elazığ, Diyarbakır ve Ankara'da bir akvaryum var. Ben son derece mutluyum. Dün ve evvelsi gün biz de bu dalışa katılalım ve ortak olalım diyen insanlar vardı. 134 noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını su üstünde ve su altında kutlanması ve bunun gönüllülük esasıyla, vatan ve millet sevgisiyle yapılması son derece önemli. Cumhuriyet'i kuran ve koruyanlar bizden çok daha fazla emek verdiler. Benim için en özel olay dalışın başında saygı duruşu ve İstiklal Marşı anında iki polis kardeşimiz dalıcı olarak geldiler. Onlar Türk bayrağı açtılar. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."