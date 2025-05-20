D-100 karayolunda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 20.05.2025 | 11:05 D-100 karayolu Sakarya’nın Serdivan ilçesi geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kara yolunun Aşağıdereköy Mahallesi Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada, Ü.K. idaresindeki 54 BV 011 plakalı Opel marka otomobil ile sürücüsünün ismi belirlenemeyen 41 AHU 343 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Ü.K., H.K., A.B. ve N.B. isimli toplam 4 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.