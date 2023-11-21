Dağlarda sürülerini otlatan besiciler kar ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı | Video 21.11.2023 | 14:18 Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından yüksek rakımlı köyler karla kaplanırken, dağda hayvan otlatan çobanlar ise fırtınaya yakalanarak zor anlar yaşadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Muş'un Karabey köyüne bağlı Kamiş mezrasında hayvanlarını dağda otlatan çoban, fırtına yüzünden zor anlar yaşadı. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren fırtına dolayısıyla çobanlar sürülerini köye güçlükle indirdi.Etkili olan kar yağışı ardından çıkan fırtına dolayısıyla zor anlar yaşadığını söyleyen besicilerden Abuzer Güngör, "Dün itibari ile etkili olan kar yağışı bizleri olumsuz etkiledi. Dağda hayvanlarımı otlatırken aniden bastıran fırtına dolayısıyla hayvanlarımla zor anlar yaşadık. Şu an hayvanlarımı eve yetiştirmeye çalışıyorum" dedi.