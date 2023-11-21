Dağlarda sürülerini otlatan besiciler kar ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı | Video
Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından yüksek rakımlı köyler karla kaplanırken, dağda hayvan otlatan çobanlar ise fırtınaya yakalanarak zor anlar yaşadı.
Etkili olan kar yağışı ardından çıkan fırtına dolayısıyla zor anlar yaşadığını söyleyen besicilerden Abuzer Güngör, "Dün itibari ile etkili olan kar yağışı bizleri olumsuz etkiledi. Dağda hayvanlarımı otlatırken aniden bastıran fırtına dolayısıyla hayvanlarımla zor anlar yaşadık. Şu an hayvanlarımı eve yetiştirmeye çalışıyorum" dedi.
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