Dakikalarca kalp masajı yapıldı ama kurtarılamadı! Feci kaza kamerada | Video

25.08.2025 | 09:33

Mersin'de refüjdeki yaya geçidinden yola çıkan motosiklete, hızla gelen araç çarptı, ağır yaralanan şahsa yoldan geçen hemşire dakikalarca kalp masajı yaptı ancak kurtarılamadı. Feci kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nurettin Badas, yeni aldığı 33 AOS 708 plakalı motosikleti ile trafiğin yoğun olduğu noktada yayalar için ayrılmış olan refüjdeki boşluktan geçti. Bu sırada H.K. yönetimindeki PG 598 Kıbrıs plakalı araç ise hızla gelerek yaya geçidindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. O sırada Tarsus'tan Erdemli ilçesine gezmeye gelen hemşire Güneş Güçlü kazayı görüp yardıma koştu. Şahsın kalbinin durduğunu ve nabzının olmadığını anlayan hemşire, Badaş'a dakikalarca kalp masajı yaptı. Sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajını sürdüren hemşire, daha sonra onu ambulansa teslim etti. Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan yaralı, burada yaklaşık bir saat yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
