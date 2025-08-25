Dakikalarca kalp masajı yapıldı ama kurtarılamadı! Feci kaza kamerada | Video
Mersin'de refüjdeki yaya geçidinden yola çıkan motosiklete, hızla gelen araç çarptı, ağır yaralanan şahsa yoldan geçen hemşire dakikalarca kalp masajı yaptı ancak kurtarılamadı. Feci kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:00
01:40
TEM Otoyolu'nda kaza! 1 ölü 9 yaralı | Video 25.08.2025 | 09:00
01:20
Aile içi kavga cinayetle sonuçlandı! Annesini başından vurdu | Video 25.08.2025 | 08:58
05:48
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar! 24.08.2025 | 23:21
03:17
Milyoner'de heyecan dolu anlar! İşte 500 bin TL’lik o soru! 24.08.2025 | 23:16
01:59
Kocaeli'de ağaçlık alanda yangın | Video 24.08.2025 | 15:04
00:58
Sokak sokak gezdi, park halindeki araçlara zarar verdi | Video 24.08.2025 | 14:05
01:04
Halit Yukay'ın cenazesinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.08.2025 | 14:04
01:46
02:32
Halk otobüsü şoförüne "Neden baktın?" tehdidi kamerada | Video 24.08.2025 | 12:45
01:13
Osmanlı'nın kayıp gemisi Akdeniz'de bulundu | Video 24.08.2025 | 12:19
01:07
Evinin kapısını kırarak girdi, gördüklerine inanamadı | Video 24.08.2025 | 11:07
02:41
00:57
02:30
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu | Video 24.08.2025 | 10:53
00:56
00:32
02:13
02:07
06:45
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı | Video 24.08.2025 | 09:34