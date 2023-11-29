Video Yaşam Dalgalar arasında kaybolan kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Dalgalar arasında kaybolan kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Dalgalar arasında kaybolan kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video

29.11.2023 | 13:43

Rize’nin Ardeşen ilçesinde deniz kenarından odun toplamak için sahil kenarına gelen ve dalgaların arasında kaybolan kadın için arama çalışmaları 3. gününde sürüyor.

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar (52) derelerin denize getirdiği ve ardından dalgaların sahile vurduğu odunlardan toplamak için deniz kenarına indi. Bir daha geriye dönmeyen Bekar için ailesi endişelenince kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbarın ardından ekipler arama çalışması başlatıldı. AFAD ekipleri ve sahil güvenlik ekipleri arama çalışmalarının 3. gününde Rize Valiliği'nce yapılan açıklama toplam 85 personel, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı, 1 gemi, 2 bot, 10 araç ile arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Sırtında çuvalla beraber odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp kaybolan 52 yaşındaki Zeynep Bekar'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Kadının son görüntüleri sahil yolunun karşısına geçtiği an bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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