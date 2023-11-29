Dalgalar arasında kaybolan kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Rize’nin Ardeşen ilçesinde deniz kenarından odun toplamak için sahil kenarına gelen ve dalgaların arasında kaybolan kadın için arama çalışmaları 3. gününde sürüyor.
Sırtında çuvalla beraber odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp kaybolan 52 yaşındaki Zeynep Bekar'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Kadının son görüntüleri sahil yolunun karşısına geçtiği an bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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