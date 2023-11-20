Dalgaların vurduğu Garipçe'de son durum böyle görüntülendi | Video
İstanbul’da hafta sonu etkili olan fırtınanın etkisiyle oluşan dev dalgalar Sarıyer Garipçe'deki balıkçı barınaklarını ve restoranları yerle bir etmişti. Bölgedeki son durum drone ile havadan görüntülendi.
Dükkanı zarar gören Ramazan Kurt, mağdur olduklarını belirtti.
Olayda zarar gören bir şeyinin olmadığını söyleyen Bünyamin Öztürk, "Son anda arabamızı kurtarabildik buradan. Ben herhalde 30 seneden beri buradayım, bu kadar büyük bir afet görmedik. Dalgalar çok yüksekti. Önümüzdeki görmüş olduğunuz evlerin üzerinden dalgalar geliyordu. Yani bu büyük bir afetti. Şükürler olsun ki bir can kaybı zuhur etmedi. Buradaki restorancı kardeşlerimizin binalarında, restoranlarda zarar var. Can kaybımız yok. Şükrediyoruz. Dalgalar hemen hemen camiye kadar gitti. İleride ki restoranlara, tuvaletlere kadar. Buradan görünüyor dalgaların gittiği yerler belli. Kütlesi ağır olan asfaltları söktü" dedi.
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