Damat katliamında ölen 5 kişi yan yana toprağa verildi | Video
Mersin ve Adana’da damatları Mehmet Tehçi tarafından öldürülen Yusuf, Hüsne, Semiha, Ferdane ve Fatih İsmail Tehçi’nin cenazesi memleketleri Osmaniye’de toprağa verildi.
Aile üyelerinin cenazeleri yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Katliama kurban giden aile üyeleri kılınan cenaze namazının ardından Osmaniye merkezde bulunan Tehçi Köyü Mezarlığına yan yana defnedildi. Jandarma mezarlık çevresinde güvenlik önlemi aldı.
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