Damla'nın cansız bedeninin bulunduğu ana ait görüntüler ortaya çıktı | Video 04.12.2023 | 15:07 Antalya'da, kayıp olarak aranan Damla Durgun'un cansız bedeninin, kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi açıklarında balıkçılar tarafından bulunduğu anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Deniz yüzeyinde bir insan bedeni olduğunu gören balıkçıların ihbarıyla bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekibinin, Damla Durgun'un cansız bedenini tekneye aldığı anlar görüntülere yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından kızlarının cenazesini alan Aziz ve Dilek Durgun çiftinin üzgün olduğu görüldü. Morgda teşhise katılan genç kızın amcası Halil Durgun, Damla'nın bacağının kırık, yüzünün ise tanınmaz halde olduğunu, bu nedenle dövmesinden teşhis ettiklerini söyledi. Durgun'un alınan cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedildi. Damla Durgun'un farklı zamanlarda yine ortadan kaybolduğu, ailesinin, 3 kez kayıp ilanı verdiği öğrenildi. Olayı soruşturan jandarma, cinayet ihtimalini de değerlendiriyor.