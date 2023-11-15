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Darp edildiğini söyleyen yaşlı adamın gelininden ve torunundan şok iddialar | Video

Darp edildiğini söyleyen yaşlı adamın gelininden ve torunundan şok iddialar | Video

15.11.2023 | 14:55

- Gaziantep'te miras anlaşmazlığı nedeniyle darp edildiğini söyleyen 80 yaşındaki Memik Batmaz'ın iddialarının odağındaki torunu ve gelini şok edici yeni iddialarda bulundu. Torun Yunus Batmaz, dedesinin kendilerini öldürtmek için kiralık katil tuttuğunu iddia ederken, gelin Zehra Batmaz ise yaşlı adamın ayarladığı bir kadının kendisini arayarak, 'eşinden hamileyim, aramızdan çekil' diyerek yuvasını yıkmaya çalıştığını öne sürdü.

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