DEAŞ'a İzmir merkezli dev operasyon: 78 gözaltı | Video
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İzmir merkezli 32 ilde gerçekleştiren dev şafak operasyonunda, hakkında gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden 78'i yakalandı.
Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 114 şüpheliden 78'i gözaltına alınırken, 8'i yurt dışında toplam 36 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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