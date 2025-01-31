Dehşete düşüren cinayet! İki kadın, komşularını 3 bilezik için öldürmüş! | Video
Denizli'de kaybolduktan 3 gün sonra komşularının bahçesinde çuval içerisinde cenazesi bulunan kadının 3 bilezik yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlılarının emniyetteki ifadelerinde evlerine çağırdıkları kadını öldürdüklerini ve çuvalın içerisinde arka bahçeye bıraktıktan sonra evde detaylı temizlik yaptıklarını itiraf etti.
KOMŞULARININ BAHÇESİNDE ÇUVALDA CENAZESİ BULUNDU
Polis ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında Serpil Girgin'in yaşadığı evinin karşısındaki evin bahçesindeki çuval polis ekiplerinin detayını çekti. Çuvalın içerisini inceleyen ekipler, Serpil Girgin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Serpil Girgin'in cansız bedenini bulunduğu bahçede Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ayrıca eşinin beyanları doğrultusunda kolunda 3 altın bilezik olduğu öğrenilen Serpil Girgin'in cenazesi bulunduğunda ise herhangi bir ziynet eşyası bulunmadığı öğrenildi. Serpil Girgin'in cansız bedeninin bulunduğu binada yaşayan ev sahibi ve kiracıları Ümmühan A. (55) ile Türkan Ö., gözaltına alındı.
EMNİYETTE CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER
Gözaltına alınan şüphelilerden Ümmühan A., ve Türkan Ö., emniyetteki ilk ifadelerinde cinayeti itiraf etti. Serpil Girgin'in karşı komşusu olan iki şüpheli kadın, sorgularında, komşuları Serpil Girgin'i evlerine davet ettiklerini, bir süre sohbet ettikten sonra kavga çıkartıp, süpürge borusuyla kadının kafasına vurarak öldürdüklerini söyledi. Serpil Girgin'in kolundaki 3 altın bilezik için öldürdüklerini itiraf eden katil zanlısı iki kadın daha sonra delilleri yok etmek için evde detaylı temizlik yaptıklarını ve maktulü evin bahçesinde sakladıklarını beyan ettiği öğrenildi. Cinayet zanlıları talihsiz kadının kolunda çaldıkları bilezikleri de Aydın'ın Kuyucak ilçesinde sattıkları öğrenildi.
Gözaltına alınan ev sahibi serbest bırakılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet zanlısı Ümmühan A., ile Türkan Ö., bugün adliyeye sevk edildi.
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