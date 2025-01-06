Video Yaşam DEM Parti İmralı heyeti AK Parti ile görüştü | Video
DEM Parti İmralı heyeti AK Parti ile görüştü | Video

DEM Parti İmralı heyeti AK Parti ile görüştü | Video

06.01.2025 | 15:41

DEM Parti İmralı heyeti AK Parti ile TBMM AK Parti Grubu’nda AK Parti heyeti ile görüştü. Görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. AK parti Grup Başkanı Abdullah Güler, samimi olumlu sohbet gerçekleştirdiklerinin belirterek, düşüncelerini paylaştıklarını ve daha sonraki günlerde gerekli açıklamanın yapılacağını söyledi. DEM Parti İmalı heyeti Saadet Partisi Genel Merkezi’nde ise Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile 15.30’da görüşecek. DEM Parti heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü.

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