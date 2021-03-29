Demet Akalın "Eve geldi kovdum" demişti. Demet Akalın ile Esra Balamir yeniden barıştı | Video
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Demet Akalın yakın dostu Esra Balamir ile kısa süre önce küsmüştü. Sosyal medyadan birbirlerini takibi bırakan ve karşılıklı paylaşımlarla atışan Demet Akalın ile Esra Balamir'in yeniden barıştığını gösteren videoyu Alişan paylaştı.