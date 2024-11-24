Video Yaşam Denetlenen 2 milyon 942 bin 329 aracın 462 bin 324'üne ceza | Video
Denetlenen 2 milyon 942 bin 329 aracın 462 bin 324'üne ceza | Video

Denetlenen 2 milyon 942 bin 329 aracın 462 bin 324'üne ceza | Video

24.11.2024 | 11:42

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14-21 Kasım 2024 tarihleri arasında 2 milyon 942 bin 329 aracın denetlendiğini ve 462 bin 324 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 14-21 Kasım 2024 tarihleri arasında 2 milyon 942 bin 329 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 231 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 115 bin 949, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 786, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 869, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 485 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 462 bin 324 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.
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