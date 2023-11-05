Video Yaşam Denizi kirleten tekne dron ile tespit edildi: 6 bin 140 TL para cezası uygulandı | Video
Denizi kirleten tekne dron ile tespit edildi: 6 bin 140 TL para cezası uygulandı | Video

Denizi kirleten tekne dron ile tespit edildi: 6 bin 140 TL para cezası uygulandı | Video

05.11.2023 | 13:59

Antalya’nın Kemer ilçesinde denizi kirleten tekne drone ile tespit edilerek, tekneyi sevk ve idare eden şahsa 6 bin 140 TL idari para cezası uygulanarak tekne seferden men edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından, Kemer Alacasu Koyu içerisinde bir teknenin denizi kirlettiği drone çekim görüntüleri ile tespit edildi. Yapılan kontrol ve denetimler neticesinde deniz kirliliğinin, koy içerisinde bulunan özel bir tekne tarafından yapıldığı tespit edildi. Tekneyi sevk ve idare eden şahısa 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden 6 bin 140 TL idari para cezası uygulanarak tekne seferden men edildi. Olay hakkında Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldığı öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Batman’da itfaiye ekiplerinden ’tavuk kurtarma’ operasyonu | Video 00:46
Batman'da itfaiye ekiplerinden 'tavuk kurtarma' operasyonu | Video 05.11.2023 | 13:59
İkinci el otoda fiyatlar düştü, oto pazarı doldu taştı | Video 02:07
İkinci el otoda fiyatlar düştü, oto pazarı doldu taştı | Video 05.11.2023 | 13:59
Comanchero suç örgütü üyesi 42 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01:49
"Comanchero" suç örgütü üyesi 42 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 05.11.2023 | 13:59
Kaza sonrası kontrolden çıkan minibüs düğün salonuna girdi | Video 02:33
Kaza sonrası kontrolden çıkan minibüs düğün salonuna girdi | Video 05.11.2023 | 13:59
Denizi kirleten tekne dron ile tespit edildi: 6 bin 140 TL para cezası uygulandı | Video 00:32
Denizi kirleten tekne dron ile tespit edildi: 6 bin 140 TL para cezası uygulandı | Video 05.11.2023 | 13:59
Girdiği çöp konteynerinden 2 gün sonra vinçle çıkarıldı | Video 00:40
Girdiği çöp konteynerinden 2 gün sonra vinçle çıkarıldı | Video 05.11.2023 | 13:59
Dakikalarca drift attı, mahalleliyi bezdirdi | Video 00:49
Dakikalarca drift attı, mahalleliyi bezdirdi | Video 05.11.2023 | 12:38
Eski eş dehşeti kamerada: Çocuğunun yanında kaçırmaya çalıştı | Video 01:42
Eski eş dehşeti kamerada: Çocuğunun yanında kaçırmaya çalıştı | Video 05.11.2023 | 12:38
Eskişehir’de ilginç robot yarışması büyük çekişmeye sahne oldu | Video 03:08
Eskişehir’de ilginç robot yarışması büyük çekişmeye sahne oldu | Video 05.11.2023 | 12:38
Esenyurt’ta minibüsçü dehşeti | Video 01:19
Esenyurt'ta minibüsçü dehşeti | Video 05.11.2023 | 10:30
Site sakinleri kokudan rahatsız oldu, evde ceset bulundu | Video 00:35
Site sakinleri kokudan rahatsız oldu, evde ceset bulundu | Video 05.11.2023 | 10:30
Beyoğlu’nda sokak ortasına çatışma kamerada | Video 03:07
Beyoğlu'nda sokak ortasına çatışma kamerada | Video 05.11.2023 | 10:30
Aydın’da sağanak sele neden oldu! 2 ölü, 2 kayıp | Video 00:55
Aydın'da sağanak sele neden oldu! 2 ölü, 2 kayıp | Video 05.11.2023 | 09:47
İzmir’deki sağanak yağışta evler savaş alanına döndü | Video 03:31
İzmir’deki sağanak yağışta evler savaş alanına döndü | Video 05.11.2023 | 09:15
Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı | Video 01:05
Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı | Video 05.11.2023 | 09:15
Şişli’de korkutan yangın: 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı 02:20
Şişli’de korkutan yangın: 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı 04.11.2023 | 23:54
İzmir’de makilik alanda çıkan yangın kontrol altında 00:49
İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altında 04.11.2023 | 21:46
SON DAKİKA: Dilan Polat ve Engin Polat tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi | Video 00:34
SON DAKİKA: Dilan Polat ve Engin Polat tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi | Video 04.11.2023 | 16:36
Cizre’de hastane acil servisi savaş alanına döndü | Video 00:13
Cizre’de hastane acil servisi savaş alanına döndü | Video 04.11.2023 | 16:15
Arızalı otomobili iterken içinde 15 bin TL olan cüzdanını düşürdü | Video 00:39
Arızalı otomobili iterken içinde 15 bin TL olan cüzdanını düşürdü | Video 04.11.2023 | 15:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA