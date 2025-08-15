Denizlerde av yasağı bitiyor... Kıyı balıkçıları sezona hazır...

Denizlerde av yasağını bitmesine sayılı günler kaldı. Küçük balıkçıya destek olmak amacıyla kıyı balıkçıları için bu sabah itibariyle avlanma sezonu başlarken, büyük ölçekli endüstriyel balıkçılar için tarih 1 Eylül olarak belirlendi. SABAH Rumeli Kavağı’ndaki balıkçı teknelerini gezerek av sezonu öncesinde yapılan hazırlıkları yerinde inceledi. Ağlar onarılırken bir yandan da teknelerin bakımı yapıldı. SABAH’a konuşan Rumeli Kavağı Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcı Murat Köseoğlu, " Kıyı balıkçıları bu yıl 15 Ağustos'ta avlanmaya başladı. Hazırlıklarımız bitmek üzere. Bu yıl bereketli olacak inşallah." ifadelerini kullandı. Palamuttan umutsuz olduklarını söyleyen balıkçılar ise, hamsi ve istavritin bol olabileceğini söylediler.