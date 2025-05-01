Video Yaşam Denizli'de kız arkadaşının 2 yaşındaki bebeğini darp ederek hastanelik eden şahıs tutuklandı! | Video
Denizli'de kız arkadaşının 2 yaşındaki bebeğini darp ederek hastanelik eden şahıs tutuklandı! | Video

Denizli'de kız arkadaşının 2 yaşındaki bebeğini darp ederek hastanelik eden şahıs tutuklandı! | Video

01.05.2025 | 16:15

Denizli'de kız arkadaşının 2 yaşındaki A.K bebeği darp ederek hastanelik eden şüpheli tutuklandı. Anne, alkolün etkisiyle bebeğiyle birlikte kendisini de dövdüğünü iddia ettiği erkek arkadaşından şikayetçi oldu.

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Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de meydana gelen olayda; birlikte yaşadığı S.B.D.'nin boşandığı eşinden olan 2 yaşındaki A.K.'yi döverek hastanelik ettiği iddia edilen şüpheli S.D., sevk edildiği adli mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Şüpheli suçlamaları kabul etmezken, anne S.B.D. ise emniyetteki ifadesinde birlikte yaşadığı erkek arkadaşının hem kendisini hem de çocuğunu darp ettiğini ve bu nedenle komşulardan yardım talebinde bulunduğunu söyledi. Ankara'da yaşarken tanıştığı S.D.'nin yanına taşınan anne de aldığı alkolün etkisiyle kendilerini dövdüğünü öne sürdüğü erkek arkadaşından şikayetçi oldu.

2 yaşındaki bir bebeğin darp sonucu devlet korumasına alındığı olayla ilgili olarak Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada; "30 Nisan 2025 günü Sarayköy ilçemizde bir kadının, 2 yaşındaki oğlu ile birlikte Sarayköy Devlet Hastanesine müracaat etmesi sonucu çocukta darp izine rastlanması üzerine Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce konu detaylıca araştırılmış, mağdur çocuğun annesi ile yapılan görüşmede birlikte yaşadığı şüpheli şahsın alkollü vaziyette kendisini ve 2 yaşındaki oğlunu darp ettiğini beyan ederek şikayetçi olmuştur. Konuyla ilgili şüpheli şahıs yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alınmış, 'kasten yaralama' suçundan çıkarılmış olduğu adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.
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