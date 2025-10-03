Denizli'de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu | Video
Denizli’de park halindeki araçtan çıkan dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, araç kullanılamaz hale geldi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürerek kontrol altına alındı. Alevlerin arasında kalan otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
