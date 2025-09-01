Video Yaşam Denizli'deki yangının 5. gününde havadan müdahale yeniden başladı | Video
01.09.2025 | 12:19

Denizli'deki yangının 5. gününde havadan ve karadan soğutma çalışmaları yoğun bir şekilde devam devam ediyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan yangınla mücadele devam ediyor. Yangının 5. gününde sabahın ilk saatlerinde havadan müdahaleler ve karadan ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları başladı. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölgede farklı noktalarda devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için devam eden yoğun çalışmalara 27 helikopter, 1 uçak havadan; 151 arazöz, 10 iş makinası ve 886 personel karadan müdahale ediyor.

