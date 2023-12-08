Video Yaşam Denizlispor eski başkanını bıçaklayan taksicinin görüntüleri ortaya çıktı | Video
Denizlispor eski başkanını bıçaklayan taksicinin görüntüleri ortaya çıktı | Video

Denizlispor eski başkanını bıçaklayan taksicinin görüntüleri ortaya çıktı | Video

08.12.2023 | 15:07

Trafikte tartıştığı Denizlispor’un eski Başkanı Ali Çetin’i bıçakladığı iddiasıyla tutuklanan taksi şoförünün görüntüleri ortaya çıktı. Olaya tanık olan vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde, taksi şoförünün tehditler savurduğu anlar yer aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

2 Aralık saat 00.40 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Ulus Caddesi'nde meydana gelen olayda; taksici Barış A. ile Denizlispor'un eski başkanı Ali Çetin arasında trafikte tartışma yaşandı. Araçlarından inen taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede elindeki bıçağı rastgele savuran Barış A.(23), Ali Çetin'i yüzü, sırtı ve sol göğsünden bıçakladı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali Çetin, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsüne aldığı bıçak darbesi nedeniyle tedavisine özel bir hastanede devam edilen Çetin'in bu nedenle henüz ifadesini veremediği öğrenildi.

SALDIRGAN TAKSİCİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Denizlispor eski Başkanı Ali Çetin'in yanı sıra olaya müdahale etmek isteyen bir kişinin daha bıçaklandığı bıçaklı saldırıya karışan taksicinin, olay anında çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Olaya tanık olan bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde, taksicinin Çetin ve beraberindekilere ağır hakaretler ettiği, sinkaflı küfürler ve ölüm tehditleri savurduğu anlar yer aldı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlaması sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Barış A.'nın "Ne dedim ben sana. Seni öldüreceğim" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Denizlispor eski başkanını bıçaklayan taksicinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:11
Denizlispor eski başkanını bıçaklayan taksicinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.12.2023 | 15:07
Esenyurt’ta tekel baskınının detayları ortaya çıktı: 700 bin ödedik işyerini devretmedi | Video 03:17
Esenyurt’ta tekel baskınının detayları ortaya çıktı: "700 bin ödedik işyerini devretmedi" | Video 08.12.2023 | 15:07
On yıl hapis cezası ile aranıyordu, Marmaris’te yakalandı | Video 00:56
On yıl hapis cezası ile aranıyordu, Marmaris’te yakalandı | Video 08.12.2023 | 15:07
Saat&Saat, Kadın İstihdamını Güçlendirecek Eşsiz Bir Projeyle Öne Çıkıyor 02:13
Saat&Saat, Kadın İstihdamını Güçlendirecek Eşsiz Bir Projeyle Öne Çıkıyor 08.12.2023 | 15:17
Karaman’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 00:26
Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 08.12.2023 | 15:07
İstanbul’da aranan şahıslara yönelik operasyon: 110 gözaltı | Video 00:35
İstanbul’da aranan şahıslara yönelik operasyon: 110 gözaltı | Video 08.12.2023 | 14:32
Çanakkale’de hortum oluştu | Video 00:19
Çanakkale'de hortum oluştu | Video 08.12.2023 | 13:51
Laf atma cinayetinde şüpheliye müebbet hapis talebi | Video 00:43
Laf atma cinayetinde şüpheliye müebbet hapis talebi | Video 08.12.2023 | 13:51
Gizem Bağdaçiçek’in ifadesi ortaya çıktı | Video 00:27
Gizem Bağdaçiçek'in ifadesi ortaya çıktı | Video 08.12.2023 | 13:58
Taksiyle tehlikeli taşımacılık anları kamerada | Video 00:35
Taksiyle tehlikeli taşımacılık anları kamerada | Video 08.12.2023 | 13:51
Ankara’da feci kaza: 2 aracın karıştığı kazada 1 araçta yangın çıktı | Video 03:19
Ankara'da feci kaza: 2 aracın karıştığı kazada 1 araçta yangın çıktı | Video 08.12.2023 | 12:27
Sahte dekont düzenleyerek 400 bin TL dolandırdılar | Video 01:00
Sahte dekont düzenleyerek 400 bin TL dolandırdılar | Video 08.12.2023 | 13:35
Ticari taksi şoförü 25 yolcunun hayatını tehlikeye attı | Video 04:13
Ticari taksi şoförü 25 yolcunun hayatını tehlikeye attı | Video 08.12.2023 | 13:35
Tartıştığı taksi şoförünü boynundan bıçakladı | Video 00:43
Tartıştığı taksi şoförünü boynundan bıçakladı | Video 08.12.2023 | 12:37
Antalya’da 9 yaşındaki kızın kaybolduğu haberi mahalleliyi sokağa döktü | Video 05:47
Antalya'da 9 yaşındaki kızın kaybolduğu haberi mahalleliyi sokağa döktü | Video 08.12.2023 | 12:37
İsrail askerleri Batı Şeria’da ambulansların önünü kesti | Video 01:17
İsrail askerleri Batı Şeria'da ambulansların önünü kesti | Video 08.12.2023 | 12:37
Tutuklanan hırsız gazetecilere tepki gösterdi | Video 00:37
Tutuklanan hırsız gazetecilere tepki gösterdi | Video 08.12.2023 | 12:38
Esenyurt’ta motosikletli gencin kaza anı kamerada | Video 05:04
Esenyurt’ta motosikletli gencin kaza anı kamerada | Video 08.12.2023 | 12:36
İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu: 3 gözaltı | Vide 00:18
İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu: 3 gözaltı | Vide 08.12.2023 | 12:16
Ordu’da 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video 00:31
Ordu’da 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video 08.12.2023 | 12:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA