Video Yaşam Denizli’ye 3 kilo uyuşturucu getiren şüpheliler polisin takibi sonucu yakalandı | Video
Denizli’ye 3 kilo uyuşturucu getiren şüpheliler polisin takibi sonucu yakalandı | Video

Denizli’ye 3 kilo uyuşturucu getiren şüpheliler polisin takibi sonucu yakalandı | Video

17.11.2023 | 15:21

Denizli'ye getirdikleri 3 kilo sentetik uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Denizli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları hız kesmeden devam etti. Bu kapsamda çalışma sürdüren narkotik polis ekipleri, Denizli'ye uyuşturucu getiren bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 3 kilo metamfetamin ele geçirilirken araçta bulunan 2 yabancı uyruklu şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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