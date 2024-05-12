Video Yaşam Deprem bölgesindeki anneler için başlatılan ‘Askıda Çiçek’ uygulamasına Türkiye’nin dört bir yanından destek geldi | Video
Deprem bölgesindeki anneler için başlatılan ‘Askıda Çiçek’ uygulamasına Türkiye’nin dört bir yanından destek geldi | Video

Deprem bölgesindeki anneler için başlatılan ‘Askıda Çiçek’ uygulamasına Türkiye’nin dört bir yanından destek geldi | Video

12.05.2024 | 11:21

Hatay'da deprem bölgesindeki annelere çiçek götürmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlamak isteyen esnaf, Anneler Günü'ne özel 'Askıda Çiçek' uygulaması başlatmıştı. Yürek burkan uygulamaya Türkiye’nin dört bir yanından destek geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depremde vefat eden anneleri unutmayansa İskenderun ilçesi Barabaros Mahallesi'nde çiçekçilik yapan esnaf Kubilay Yolay oldu. Yolay, maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlar için Anneler Günü'ne özel 'Askıda Çiçek' uygulaması başlatmıştı. Afetzede esnafın yürek burkan kampanyasına Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Afetzede vatandaşlar, hiçbir ücret ödemeden annelerinin mezarlarına çiçek götürme fırsatı buldular. Yaşayan evladı olmayan annelerse, hediye edilen çiçekler karşısında duygusal anlar yaşadılar.

Depremde hayatını kaybeden anneleri unutmamak adına 'Askıda Çiçek' kampanyasını başlattıklarını dile getiren işletme sahibi Kubilay Yolay(20), "şu an aldığım geri dönüş sayısı bir hayli fazla Türkiye'nin 81 ilinden yazıyorlar, 81 ilden geri dönüşler var bu konuda çok mutluyuz. Umarım daha fazla farkındalık olur, geri dönüşleri bekliyoruz. Ne kadar çok farkındalık oluşturabilirsek o kadar bizim için iyidir. Şu an bir çiçeği daha teslim edeceğiz. Bu çiçek teslimleri bugün, yarın ve pazartesi günü tamamlanmış olacak. Pazartesi gününe uzatmamın sebebi daha fazla geri dönüş olsun istiyorum ki daha fazla anneye ulaşabilelim istiyorum. 20 anne bulabildiysem 25 anneye tamamlayacağım. Üzerini tamamlayarak bende katkıda bulunmuş olacağım bu projeye" İfadelerini kullandı.

6 Şubat depreminde Kızını, damadını ve torunlarını 7 saat sonra İskenderun Numune Mahallesi Güleryüz apartmanının enkazından çıkaran depremzede anne Meryem Ceylan (48), "Beni çok utandırdınız, bu düşünce için size çok teşekkür ederim. Beni çok duygulandırdınız Allah razı olsun sizden. Damadımı kaybettim, torunlarımı biricik kızımı, biricik oğlumu hangi birini söyleyeyim size çok duygulandım. Rabbim onların mekanlarını cennet eylesin, Rabbim onları şehitlik mertebesine ulaştırsın, ben onlardan razıyım Rabbim onlardan razı olsun " ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Deprem bölgesindeki anneler için başlatılan ‘Askıda Çiçek’ uygulamasına Türkiye’nin dört bir yanından destek geldi | Video 03:42
Deprem bölgesindeki anneler için başlatılan ‘Askıda Çiçek’ uygulamasına Türkiye’nin dört bir yanından destek geldi | Video 12.05.2024 | 11:21
Otomobilin airbagini söküp uyuşturucu zulası yapmışlar | Video 01:13
Otomobilin airbagini söküp uyuşturucu zulası yapmışlar | Video 12.05.2024 | 11:00
İstanbul’da silahlı dedikodu saldırısı: 16 yaşındaki çocuk yaşıtını vurdu | Video 00:54
İstanbul’da silahlı dedikodu saldırısı: 16 yaşındaki çocuk yaşıtını vurdu | Video 12.05.2024 | 11:00
Oğuz Murat Aci’nin ailesinin buruk anneler günü: “10 ailenin anneler gününü kutlamıyorum” | Video 10:08
Oğuz Murat Aci’nin ailesinin buruk anneler günü: “10 ailenin anneler gününü kutlamıyorum” | Video 12.05.2024 | 11:00
Çaldıkları ticari taksiye müşteri alan hırsızlar kamerada | Video 01:31
Çaldıkları ticari taksiye müşteri alan hırsızlar kamerada | Video 12.05.2024 | 11:00
İncekaya Krateri doğal manzarasıyla mest ediyor | Video 04:27
İncekaya Krateri doğal manzarasıyla mest ediyor | Video 12.05.2024 | 09:51
Depremde 3 evladını kaybetmişti! Taha Duymaz’ın annesinin buruk Anneler Günü | Video 02:16
Depremde 3 evladını kaybetmişti! Taha Duymaz’ın annesinin buruk Anneler Günü | Video 12.05.2024 | 09:51
Batman’da “MERCEK-18” Operasyonu: 4 gözaltı | Video 00:26
Batman'da “MERCEK-18” Operasyonu: 4 gözaltı | Video 12.05.2024 | 09:51
Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: Demir borular tırın ön camından çıktı | Video 02:35
Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: Demir borular tırın ön camından çıktı | Video 12.05.2024 | 08:30
Rize’de otomobilin çarptığı yabancı uyruklu 2 kadın yaralandı | Video 02:18
Rize’de otomobilin çarptığı yabancı uyruklu 2 kadın yaralandı | Video 11.05.2024 | 13:35
Başakşehir’de kaza otomobil yan yattı: 1’i çocuk 6 kişi yaralandı | Video 01:32
Başakşehir'de kaza otomobil yan yattı: 1’i çocuk 6 kişi yaralandı | Video 11.05.2024 | 16:21
Cem Adrian Zürih konserinde Gazze için türkü söyledi, gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar... | Video 01:39
Cem Adrian Zürih konserinde Gazze için türkü söyledi, gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar... | Video 11.05.2024 | 16:36
Antalya’da 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 04:16
Antalya’da 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 11.05.2024 | 14:51
Öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan’ın son görüntülerine ulaşıldı | Video 00:20
Öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'ın son görüntülerine ulaşıldı | Video 11.05.2024 | 15:29
Marmaris’te Denizkurdu-2/2024 tatbikatı gerçekleştiriliyor | Video 01:58
Marmaris’te Denizkurdu-2/2024 tatbikatı gerçekleştiriliyor | Video 11.05.2024 | 14:05
Kocaeli’de 2 tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı | Video 00:49
Kocaeli'de 2 tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı | Video 11.05.2024 | 13:20
Kedi kumu paketi delik çıkınca kargo şirketini basıp çalışanların üzerine döktü! | Video 04:03
Kedi kumu paketi delik çıkınca kargo şirketini basıp çalışanların üzerine döktü! | Video 11.05.2024 | 12:12
Kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı, o anlar kamerada | Video 00:50
Kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı, o anlar kamerada | Video 11.05.2024 | 12:04
Vatandaşları 10 milyon lira dolandıran şahıslar yakalandı | Video 01:24
Vatandaşları 10 milyon lira dolandıran şahıslar yakalandı | Video 11.05.2024 | 12:02
Okul müdürü İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı! | Video 11:06
Okul müdürü İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı! | Video 11.05.2024 | 11:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA