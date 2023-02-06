Deprem bölgesine gidiyorlardı! Kazaya müdahale ettiler | Video 06.02.2023 | 15:11 Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık İlçesi olan deprem felaketi sonrası, vakit kaybetmeden bölgeye yardım için harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, TEM'de kaza yapan ve araç içinde sıkışan sürücüyü kurtardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin hemen ardından, Kocaeli'nden bölgeye yardım ve destek amaçlı çok sayıda araç ile personel sevk edildi. Bölgeye gitmek üzere yola çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Ankara Doğankaya mevkiinde kaza yapan araçlarla karşılaştı.

Ekipleri bir yandan bölge ekiplerine haber verirken diğer yandan kaza yapan araçta sıkışan sürücüyü müdahale ile sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralıları bölgeye gelen diğer ekiplere teslim eden Kocaeli İtfaiye ekipleri, daha sonra deprem bölgesine doğru yoluna devam etti.