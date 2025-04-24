Deprem korkusu yaşayan İstanbullular geceyi çadırlarda geçirdi | Video
İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi. Kimisi sabahın erken saatlerinde çadırda kalmaya devam ederken kimisi de çadırını toplayıp evine gitti.
Geceyi çadırda torunlarıyla geçiren Sevim Akgül, "Biz de evimize gitmek istiyoruz ama maalesef gidemiyoruz. Çoluk çocuk torunlar burada. Geceyi rahat geçiremedik, soğuktu. Evin gibi olmuyor. Eve gitmeyi düşünmüyoruz" dedi.
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