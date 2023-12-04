Depremde çayını alıp dışarı kaçmıştı, o anları anlattı | Video
Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde saat 10.42'de yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremde çayını yanına alıp sokağa kaçan esnaf İHA'ya konuştu. Panik anında gayri ihtiyari olarak çayı yanına aldığını belirten elektrikli ev aletleri servisi sahibi Bledjan Shtufi, "6 Şubat depremlerinden sonra teyakkuz halindeyiz. Aslında çayı yanıma alıp dışarıya çıkmam gayri ihtiyari bir hareketti" dedi.
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