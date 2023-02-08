Video Yaşam Depremden yaralı olarak kurtulan 44 vatandaş Malatya'dan, Atatürk Havalimanına getirildi | Video
Depremden yaralı olarak kurtulan 44 vatandaş Malatya'dan, Atatürk Havalimanına getirildi | Video

Depremden yaralı olarak kurtulan 44 vatandaş Malatya'dan, Atatürk Havalimanına getirildi | Video

08.02.2023 | 08:38

Kahramanmaraş merkezli 2 depremden yaralı olarak kurtulan 44 vatandaş Malatya'dan, Atatürk Havalimanına getirildi.

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