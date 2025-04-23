Depreme yeni taşındığı evinde yakalandı! O anlar kamerada | Video 23.04.2025 | 16:27 İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depreme yeni taşındığı evinde yakalanan kadın bir o tarafa bir bu tarafa savruldu. O anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Depreme kimisi evinde kimisi sokakta kimisi ise AVM'lerde veya sokakta yakalandı. Beylikdüzü Yakuplu'da ise bir kadın, sarsıntı sırasında yeni taşındığı evindeydi. Evini yerleştirmeye çalışan kadın, sarsıntının etkisiyle bir o tarafa bir bu tarafa savruldu. Panik yaşayan kadın sallanan kapılara ve duvarlara tutunarak ayakta kalmaya çalıştı. O anları görüntüleyen kişi ise "Sakin ol bu bina sağlam" diyerek annesini sakinleştirmeye çalıştı.