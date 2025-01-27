Video Yaşam Depremzede Osman amcadan nasihat gibi sözler: Çardak kurar gibi evlerimizi bitirdiler
Depremzede Osman amcadan nasihat gibi sözler: Çardak kurar gibi evlerimizi bitirdiler

Depremzede Osman amcadan nasihat gibi sözler: Çardak kurar gibi evlerimizi bitirdiler

27.01.2025 | 16:52

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