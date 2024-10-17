Video Yaşam Derste yere yanlışlıkta cıva döküldü; okul tatil edildi | Video
Derste yere yanlışlıkta cıva döküldü; okul tatil edildi | Video

Derste yere yanlışlıkta cıva döküldü; okul tatil edildi | Video

17.10.2024 | 16:27

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki bir ortaokulda ders sırasında bir öğrenci, yanlışlıkla yere cıva döktü. Cıvanın zarar vermemesi için öğrenciler tahliye edilirken, okulda eğitime 1 gün ara verildi.

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Olay, sabah saatlerinde Kayacık Mahallesi'ndeki Karamürsel Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi. Laboratuvardaki ders sırasında bir öğrenci, yanlışlıkla yere cıva döktü. Yere dökülen cıvanın zarar vermemesi için öğrenciler tahliye edilirken, yetkililere ihbarda bulunuldu. İhbarla okula polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kimyasal maddeden etkilenen olmadığı anlaşıldı. Ekipler okulda temizlik çalışması yaparken, öğrenciler tatil amaçlı evleri gönderildi. Okulda eğitime 1 gün ara verildi.

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