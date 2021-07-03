DEVA'nın beş saniyelik algı operasyonu patladı! Bakan Varank videonun uzun halini paylaştı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:21
05:19
Yeşilçam efsanesi Kartal Tibet son yolculuğuna dualara uğurlandı 03.07.2021 | 13:59
03:50
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Kartal Tibet son yolculuğuna dualarla böyle uğurlandı 03.07.2021 | 13:28
03:05
00:59
03:50
00:18
Uyuşturucu satın almak için çalıyordu! Yakalandı 03.07.2021 | 12:46
01:29
Antalya'da, üçüz kardeşlerin tıp fakültesinden mezuniyet sevinci 03.07.2021 | 12:39
02:39
Amasya'da yumurta büyüklüğündeki dolu yağışı kamerada 03.07.2021 | 10:47
01:05
İstanbul'daki iş arkadaşını boğarak öldürüp kuyuya atan zanlı kamerada! 03.07.2021 | 11:58
07:00
Trabzon'daki 'Drakula’ kabusu kamerada! Yayılışı sürüyor... 03.07.2021 | 11:58
06:10
01:18
02:13
Şemdinli’de yılanın soktuğu çoban için zamanla yarıştılar 03.07.2021 | 10:43
02:49
02:44
SON DAKİKA: İstanbul Anadolu yakasında yağmur yağışı! 03.07.2021 | 10:23
04:55
04:17
İstanbul Küçükçekmece gölü sahilinde endişelendiren görüntü! 03.07.2021 | 10:23
03:04
Bakan Koca'dan 'fedakar hemşire' paylaşımı! 03.07.2021 | 10:21
01:28
İstanbul’da 836 suç kaydı olan yankesicinin cüzdan çalma anı kamerada 03.07.2021 | 09:55
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Gaziantep ziyareti esnasında bir sanayiciye "Ne istiyorsun, sadede gel!" dediği anları gösteren beş saniyelik kırpılmış bir videoyu DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Kaya, sosyal medyadan paylaşarak algı operasyonuna girişti. Sözcü, Birgün, T24, Halk TV de DEVA'nın bu algı operasyonuna alet oldu. Bakan Varank, sosyal medya hesabından "Sadede geliyorum" deyip videonun uzun halini paylaşarak DEVA'nın algı operasyonunu boşa çıkardı. Videoda ise Bakan Varank'ın sanayiciyle sohbet ettiği, uzun uzun ilgilendiği, sorular sorduğu görülüyor.