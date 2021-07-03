DEVA'nın beş saniyelik algı operasyonu patladı! Bakan Varank videonun uzun halini paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Gaziantep ziyareti esnasında bir sanayiciye "Ne istiyorsun, sadede gel!" dediği anları gösteren beş saniyelik kırpılmış bir videoyu DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Kaya, sosyal medyadan paylaşarak algı operasyonuna girişti. Sözcü, Birgün, T24, Halk TV de DEVA'nın bu algı operasyonuna alet oldu. Bakan Varank, sosyal medya hesabından "Sadede geliyorum" deyip videonun uzun halini paylaşarak DEVA'nın algı operasyonunu boşa çıkardı. Videoda ise Bakan Varank'ın sanayiciyle sohbet ettiği, uzun uzun ilgilendiği, sorular sorduğu görülüyor.